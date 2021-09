Bénin: 32 officiers conservateurs des eaux et forêt promus aux grades supérieurs

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, Josée-Didier Tonato a présidé ce mercredi 8 Septembre 2021 à la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse, une cérémonie de port de galons de 32 officiers conservateurs.

Ces 32 officiers ont été promus à des grades supérieurs. En félicitant les récipiendaires et à travers eux, l’administration forestière pour les exploits réalisés, le ministre Didier Tonato invite les nouveaux promus à inverser la tendance de la conversion des terres en faveur des formations végétales naturelles, des plantations forestières en vue de lutter contre la désertification et les effets néfastes des changements climatiques.

Signes de nouvelles responsabilités, ces grades corroborent l’engagement du gouvernement dans la conservation de la biodiversité et la promotion du reboisement, à travers le projet forêts classées Bénin et la promotion du tourisme dans les parcs.



C’est d’ailleurs pour cette raison que le Ministre a appelé les récipiendaires à incarner valablement les valeurs de la République.

Pour le ministre du cadre de vie, l’ancienne corde devrait soutenir la nouvelle en lui donnant des conseils qui seront d’une grande utilité pour relever les défis du temps moderne et réaliser le rêve d’un Bénin plus vert.



Pour sa part, le Directeur Général des Eaux, Forêts et Chasse, Monsieur Rémi Hêfoumè n’a pas caché au ministre Tonato, sa gratitude.

Il a ensuite exhorté ses collaborateurs à plus d’engagement et de mérite dans l’exercice de leur mission.

Il faut préciser que parmi les lauréats, il y a 19 conservateurs de deuxième classe et 13 conservateurs adjoints de deuxième classe.



Né de l’adoption de la loi 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées, le sacre des récipiendaires se base notamment sur le décret 2020-040 et 2020-041 du 22 janvier 2020 qui, face aux réformes, a finalement accouché des décrets N°2021-388 et N°2021-389 du 21 juillet 2021 portant promotion aux grades supérieurs de certains officiers et adoptés en Conseil des ministres.