Bénin: 3 partis politiques éligibles reçoivent du financement public

Les trois partis politiques éligibles que sont le Bloc Républicain, l’Union Progressiste et la Force Cauris pour un Bénin Emergent ont reçu le mercredi 22 Septembre 2021, la première tranche de la subvention accordée par l’Etat à certaines formations politiques qui remplissent certains crières.

La commission électorale nationale autonome (CENA) a remis ce mercredi 22 Septembre 2021 à trois partis politiques un financement de 1,5 Milliard de francs CFA. Ce montant représente la moitié de la subvention accordée par l’Etat à ces formations politiques au titre de l’exercice 2021. La remise de chèque a eu lieu au siège de la commission électorale nationale autonome.

Conformément aux textes, la commission électorale nationale autonome a procédé avant la remise de chèque à ces partis, à la vérification de leur fonctionnement ainsi que de la gestion de leurs ressources financières. L’équipe envoyée sur le terrain a procédé également à la vérification des déclarations faites en ce qui concerne l’ensemble des aides, dons, legs et subventions éventuels reçus par ces partis au titre de l’année écoulée.

Répartition des 1,5 Milliard…

La subvention de 1,5 Milliard de francs CFA mise à disposition par l’Etat béninois aux partis politiques éligibles sont répartis conformément à une clé de répartition. En effet, conformément à la loi n°2019-44 portant financement public des partis politiques, et tenant compte du montant total annuel ; le nombre de députés et d’élus communaux des partis éligibles, la cena a retenu 60 % du montant au prorata des élus communaux et 40 % au prorata des députés.

Cette clé de répartition de la subvention est liée aux résultats obtenus par ces partis politiques aux dernières élections législatives et communales.