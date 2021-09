Bénin: 2575, 35 kg de cocaïne saisis à Sèmè-Podji, 11 suspects arrêtés

Le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a publié un communiqué sur une importante saisie de cocaïne. Selon ledit communiqué en date du 30 septembre 2021, la quantité de produits saisis est 2575, 35 kilogrammes.

2575, 35 kg de cocaïne saisis dans la commune de Sèmè-Podji. Selon le Procureur spécial de la Criet, le produit était entreposé dans un magasin sis à Ekpe PK10. « Ledit magasin appartient au libanais EL DORR Zafer et est actuellement loué par le ressortissant ivoirien KIPRE Kouadio », rapporte Mario Mètonou dans son communiqué. Il ajoute que suite aux investigations onze (11) personnes de nationalités béninoise, togolaise, burkinabè, hollandaise, libanaise et allemande sur qui pèsent, à divers degrés, des soupçons, ont été arrêtées.

Comme le recommande la procédure, en de pareilles occurrences, tout le stock a été décompté et pesé en présence des suspects par les agents et officiers de police judiciaire en service à l’ Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et Précurseurs (OCERTID) sous la supervision du deuxième Substitut du Procureur Spécial et de l’équipe d’intervention. Au total, il a été dénombré 2240 plaquettes dont une déjà désagrégée en partie. Le poids total avec emballages de cette quantité de produits saisis est 2575, 35 kilogrammes.

Mario Mètonou