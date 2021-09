Batman: décès de l’actrice Jean Hale Coleman

Célèbre au petit écran pour ses rôles dans la saga « Batman », l’actrice Jean Hale est décédée à l’âge de 82 ans, a annoncé lundi sa famille.

Jean Hale Coleman n’est plus. L’actrice américaine est décédée le 3 août dernier à son domicile de Santa Monica aux Etats-Unis. Selon sa famille qui a rendu public l »annonce de sa mort, lundi dernier, la comédienne est morte de causes naturelles, âgée de 82 ans, rapporte Hollywood Reporter.

Une carrière aussi riche qu’impressionnante

Née le 27 décembre 1938 à Salt Lake City, Jean Hale Coleman était surtout connue pour avoir joué Polly, l’acolyte du Chapelier fou de David Wayne dans la série télévisée « Batman » avec Adam West, en 1967. Elle s’est également battue avec le personnage de l’acteur James Coburn dans la parodie d’espionnage de 1967 « In Like Flint ». Elle était mariée à l’acteur Dabney Coleman, avec qui elle a eu trois enfants – Quincy, Randy et Kelly – de 1961 jusqu’à leur divorce en 1984.

Jean a commencé sa carrière à Hollywood en tant que mannequin, mais au début des années 60, elle a été repérée par l’agent de l’actrice Sandra Dee, Len Luskin, alors qu’elle se promenait sur la Cinquième Avenue à New York. Elle a ensuite signé un contrat avec la 20th Century Fox et a fait ses débuts à l’écran dans le film « Violent Midnight » de 1963.

Elle a également joué dans d’autres productions telles que « Taggart » de 1964 et « The St. Valentine’s Day Massacre » de 1967. À la télévision, elle a fait des apparitions dans des séries telles que « Perry Mason », « The Alfred Hitchcock Hour », « Bonanza », « The Fugitive » et « Hawaii Five-O ».