Barça vs Bayern: « Le FC Barcelone peut gagner la Ligue des champions sans Messi »

Le milieu défensif du Barça, Sergio Busquets, a admis que le libre départ de Lionel Messi, du PSG, a été un « choc » pour les Blaugranas mais que le club trouvera les moyens pour remporter la Ligue des champions sans la star argentine.

Pour la première fois depuis 2004, le Barça va disputer la Ligue des champions sans Lionel Messi. La star argentine a quitté le club espagnol cet été, après que les Blaugranas et le joueur n’ont pas réussi à trouver un accord pour le prolonger. Une opportunité pour le PSG qui s’est offert celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Mais pour autant, cela ne doit pas signifier la fin pour les Barcelonais qui devront trouver les moyens pour continuer d’avancer, selon Sergio Busquets.

Le milieu défensif espagnol, devenu un cadre indiscutable du vestiaire catalan, a admis que le départ de l’Argentin est un choc pour les Culés mais ces derniers doivent aller de l’avant et trouver les moyens de continuer à gagner des trophées notamment la Ligue des champions que les Catalans n’ont plus remporter depuis 2015, à l’époque du redoutable trio offensif MSN (Messi-Suarez-Neymar).

« C’était un choc, pour tout ce que Leo a donné au Barca et personnellement pour moi. C’était une accumulation d’émotions difficiles à digérer, mais nous devons essayer de changer l’histoire. Nous sommes au début de la saison et nous devrons nous habituer à jouer sans Leo« , a confié Sergio Busquets en conférence de presse ce lundi, à la veille de la réception du Bayern Munich en C1.

Alors qu’il n’a plus dépassé les quarts de finale de Ligue des champions depuis six ans, le Barça s’apprête à accueillir son bourreau de l’édition 2020 qui lui avait infligé une correction (8-2) en phase à élimination directe, Et sans la présence de son génie argentin, les Blaugranas pourraient bien subir une nouvelle déroute. Mais pour Busquets, le retour des Catalans sur la scène européenne a enfin sonné. « Tout peut arriver dans le football. Chelsea a remporté la Ligue des champions la saison dernière et n’était pas favori. L’important, c’est le niveau collectif et nous savons que nous n’avons pas Leo ni ses qualités individuelles. Nous sommes ici, excités et conscients de la difficulté, mais nous avons beaucoup d’ambition et nous voulons gagner », a ajouté le milieu de terrain espagnol.

Faire mieux que Lionel Messi?

Avec notamment ses quatre Ligue des champions gagnées sous les couleurs catalans, Lionel Messi reste de loin la meilleure recrue du Barça et il serait impossible pour le géant de la Liga de trouver un joueur aussi complet que la star argentine. Cependant, il y a de grands joueurs prêts à assurer la relève. La recrue, de l’été, Memphis Depay, s’est montré à la hauteur lors de ses premières apparitions avec le club, avec deux buts et une passe décisive en trois apparitions. Et pour Sergio Busquets, l’attaquant néerlandais peut devenir la nouvelle star du Barça.

« Il a très bien commencé, pas seulement avec des buts et des passes décisives. Il est arrivé après avoir fait quelques très bonnes saisons et a été une grande signature. J’espère qu’il sera important en termes de buts et de passes décisives, mais aussi dans tous les autres domaines. Il s’est très bien entendu avec les fans et s’est bien adapté. Frenkie [de Jong] et Luuk [de Jong] vont lui faciliter la tâche. Des joueurs comme ceux-là sont toujours les bienvenus« , a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde 2014.