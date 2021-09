Barça – Real : la date du premier clasico de la saison connue

La Liga a dévoilé la date du premier clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone. La ligue espagnole a programmé le choc entre les deux mastodontes européennes au 24 octobre prochain à 14h15 GMT au Camp Nou.

Ce sera le premier clasico depuis 2009 où ne disputera pas Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Portugais a quitté le Real Madrid depuis 2018 et l’Argentin s’est engagé cette saison avec le PSG. Et pour ce qui est de la rencontre, au vu des premiers matchs des deux antagonistes, le duel parait déséquilibrer. En cause, le début de saison canon des Madrilènes qui sont actuellement en tête du championnat alors que leur adversaire continue encore à se chercher. Les Catalans sont logés à la 7è place dans le classement, à sept longueurs des Merengues.