Barça: les pistes de Joan Laporta pour remplacer Ronald Koeman

En difficulté depuis le début de la saison, après notamment le nul (1-1) du Barça face à Grenade, lundi soir, Ronald Koeman pourrait quitter les Blaugranas dans les prochaines semaines. Et alors que la presse espagnole annonce que Joan Laporta cherche un remplaçant pour l’entraîneur batave, plusieurs noms circulent déjà pour remplacer le Néerlandais, dont celui de l’espagnol Xavi Hernandez.

Ronald Koeman sera-t-il aussi l’une des victimes du départ de Lionel Messi, recruté cet été par le PSG? L’entraîneur blaugrana est très critiqué en ce début de saison en raison de la prestation mitigée de son équipe. Orphelin de son meneur de jeu argentin, l’équipe catalane n’arrive pas à convaincre tant en Liga qu’en Ligue des champions. Massacrés par le Bayern en première journée de C1, les Culés ont été contraints au nul face à Grenade le weekend dernier. Une série de contre-performance que n’a pas du tout apprécié les dirigeants du Barça qui pensent déjà à remplacer le technicien batave.

Selon ESPN, le président Joan Laporta a convoqué, mardi, une réunion avec sa direction pour discuter de l’avenir du coach néerlandais. Mais d’après cette source, le licenciement de Koeman n’aura pas lieu tout de suite et l’ancien sélectionneur des Pays-Bas sera bien sur le banc bacelonais ce jeudi du côté de Cadix, comme confirmé aussi par Mundo Deportivo.

Joan Laporta ne voudrait en effet pas mettre à la tête du Barça un quelconque entraîneur, mais celui capable d’initier un nouveau projet solide tout en conservant l’identité du Barça. Et la direction barcelonaise serait déjà à l’œuvre pour dénicher le nouveau manager culé. Dès hier soir, l’ancien journaliste de RAC-1 Gerard Romero a dévoilé sur sa chaîne Twitch une liste de 6 entraîneurs qui seraient dans les petits papiers de la direction barcelonaise.

Dans cette liste, on retrouve notamment la légende Xavi Hernandez. Entraîneur d’Al Sadd, l’ancien du Barça est sous contrat avec le club qatari jusqu’en 2023. Mais il figure dans son contrat, une clause lui permettant de signer au Barça en cas d’offre. L’ex-entraîneur de la Juventus Turin, Andrea Pirlo serait aussi dans le viseur barcelonais et très apprécié par Joan Laporta selon cette source. Trois autre noms ont été cités par Romero : Antonio Conte, Joachim Löw et Philip Cocu, milieu de terrain du Barça de 1998 à 2004.