Barça-Grenade: le groupe de Ronald Koeman sans Ansu Fati

Le Barça reçoit Grenade ce lundi soir au Camp Nou, en clôture de la cinquième journée de Liga. Le groupe des Blaugranas pour cette rencontre vient de tomber.

Dixième au classement général, le Barça pourrait prendre la seconde place ce lundi soir. Les Blaugranas affrontent Grenade à l’occasion de la cinquième journée de Liga. Une rencontre où la victoire permettra aux Catalans de revenir à deux longueurs du Real Madrid, leader. Pour ce match, le groupe de Ronald Koeman vient de tomber.

Le technicien batave a en effet convoqué un groupe de 20 joueurs avec Gérard Piqué et Sergio Busquets. Annoncé pour faire son retour dans le groupe après plusieurs mois à l’infirmerie, Ansu Fati n’a pas été appelé pour cette rencontre. Le coach néerlandais a préféré ne pas lancer l’ailier espagnol qui a pourtant participé l’entrainement collectif de la semaine dernière, plus d’un an après son opération au genou.

Le groupe du Barça face à Grenade: