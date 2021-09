Attaque au Burkina Faso: plusieurs soldats tués à Mentao

Plusieurs soldats burkinabés ont été tués dans une attaque à l’engin explosif improvisé. Selon un communiqué de l’armée, leur véhicule a explosé au passage du convoi.

« Le mercredi 29 septembre 2021 vers 15 heures, une unité militaire en mission de reconnaissance, a été la cible d’une attaque à l’engin explosif improvisé. L’un des véhicules du convoi a en effet sauté sur l’engin au cours de la progression à hauteur de la localité de MENTAO (Province du Soum) », a indiqué un communiqué de l’armée du Burkina Faso informant sur l’attaque contre ses éléments.

« Le bilan provisoire fait état de 05 (cinq) militaires tombés et un autre blessé », indique la note, en soulignant que « des renforts terrestres et aériens ont immédiatement été mobilisés pour évacuer les victimes et procéder à des opérations de ratissage dans la zone ». Selon le communiqué, le chef d’Etat-Major Général des Armées a appelé « l’ensemble des unités engagées à maintenir leurs efforts, indispensables pour assurer la protection des populations et leurs biens ».

Le Burkina Faso est en proie à de fréquentes attaques terroristes depuis plusieurs années et les dispositions militaires prises par les autorités et leurs nombreux partenaires, n’ont toujours pas donné de résultat probant. L’insurrection et centrée dans la région dite des trois frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger. Les milliers de soldats locaux et étrangers n’arrivent toujours pas à éliminer la menace.