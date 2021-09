Angleterre: décès de la légende du football, Jimmy Greaves

Le club anglais Tottenham a annoncé ce dimanche, le décès à l’âge de 81 ans, de Jimmy Greaves, meilleur buteur de l’histoire du football anglais.

Une légende s’est éteinte ce dimanche 19 septembre 2021. Champion du monde en 1966 avec l’Angleterre, l’attaquant Jimmy Greaves est décédé à l’âge de 81 ans. « Nous sommes extrêmement attristés d’apprendre le décès du grand Jimmy Greaves, qui n’était pas seulement le meilleur buteur de Tottenham mais le meilleur buteur que ce pays ait jamais vu », a annoncé Tottenham dont il détient toujours le titre de meilleur butteur de l’histoire.

D’après Radio Lac, Greaves avait débuté avec Chelsea, pour qui il a inscrit 124 buts entre 1957 et 1961. Il a ensuite évolué durant plus de dix ans avec Tottenham et y a marqué 266 buts en 379 matches. L’avant-centre compte aussi 57 sélections et 44 buts avec l’équipe d’Angleterre. Il faisait partie du groupe qui avait gagné la Coupe du monde à domicile en 1966.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.



We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.



Rest in peace, Jimmy.