Angela Merkel mordue par un perroquet: l’image de la chancelière fait le bonheur des internautes

Deux jours avant le scrutin en Allemagne, Angela Merkel a visité un zoo ornithologique dans sa circonscription de Mecklembourg-Poméranie occidentale, vendredi. À la suite d’une malheureuse altercation entre la main de Mme Merkel et le bec d’un oiseau, la chancelière s’est légèrement blessée.

Deux jours avant le scrutin en Allemagne, la chancelière allemande Angela Merkel, qui faisait campagne pour son parti, l’Union chrétienne-démocrate (CDU), a effectué une visite inattendue dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale vendredi, où elle a visité un parc ornithologique dans la ville de Marlow. Lors de cette visite, des oiseaux colorés ont tourné autour de la chancelière allemande, mangeant de la nourriture pour oiseaux dans une minuscule tasse remplie de nectar de lori.

Pendant ce temps, un loriot arc-en-ciel australien hyperactif lui a mordu les mains, ce qui l’a poussée à pousser des cris incontrôlables. L’incident a été filmé par Georg Wendt, photographe de la DPA. L’image de Merkel hurlant a été republiée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et a fait la section « Photo du jour » des agences de presse mondiales vendredi.

