Amobé Mévégué: ce qu’on retient du célèbre journaliste, animateur et producteur

Dans la matinée du mercredi 8 septembre 2021, à la faveur d’une publication postée sur Facebook, le monde des médias et la planète de la presse apprenaient, consternés, la mort d’Amobé Mévégué. L’annonce de son décès a été faite sur sa Page officielle. Mais, qui est donc ce acteur culturel, adulé tant par les professionnels des médias que par les musiciens ? La rédaction a glané quelques informations pour vous.

Le mercredi 8 septembre 2021, le monde entier apprenait, médusé, le décès, des suites de la malaria, du célèbre animateur de France 24, le nommé Amobé Mévégué. Sa mort est survenue en France, où il exerçait, en tant qu’animateur, journaliste et producteur. Il faut rappeler que, pas plus tard que deux semaines, l’homme était au Cameroun, sa terre natale, pour assister aux obsèques de sa génitrice, décédée de la Covid-19. C’est donc au retour sur le sol français qu’il a tiré sa révérence. Mais, qui est donc Amobé Mévégué, dont la disparition fait couler beaucoup d’encre et de salive ?

Amobé Mévégué, funérailles de sa génitrice, Cameroun

Sa biographie

Amobé Mévégué est un célèbre animateur, journaliste, producteur de radio et de télévision, né au Cameroun. Il a passé toute sa vie à promouvoir à l’international, des musiques et des cultures africaines et caribéennes. Il est une figure qui a su mettre en avant et en commun, la culture occidentale, qu’il a embrassée alors qu’il n’avait que 5 ans en France, et celle de ses origines africaines, notamment, du Cameroun, pays qui l’a vu naître le 1er octobre 1968, précisément à Yaoundé.

Amobé Mévégué a participé à la création de Tabala Fm dans les années 80, qui fut la première radio libre africaine en France. Sa passion l’a conduit, notamment, sur Tropic Fm. Il a exercé pour le groupe de media français, France INFO (RFI-Plein Sud), TV5 Monde (Africanités aux côtés de Lise-Laure Etia et de Christian Eboulè), CFI (Hit-parade Africa Musica), MCM Africa, France Ô (Acoustic), chroniqueur (musical) sur 300 millions de critiques, etc., sans oublier l’émission qui portait sur l’humour à l’ivoirien « Abidjan on dit quoi » pour Canal+ en 1998, en collaboration avec le journaliste ivoirien, Joseph Andjou.

Il met sur pied, en 2012, UbizNews Tv, la chaîne qui est accessible dans 40 pays dans le monde et dont il est le PDG jusqu’à sa mort. L’émission « Plein Sud » sur RFI a connu sa marque pendant des années, bien avant de le retrouver depuis 11 années (2010) comme journaliste spécialisé pour France 24 à l’émission « À l’Affiche ! ». L’annonce de sa mort ce 08 septembre 2021 a surpris toute la planète. Il n’avait que 53 ans.

Fin août, il a fait un déplacement au Cameroun pour les obsèques de sa mère, décédée de la Covid-19. On a du mal à croire que l’homme finissait ainsi les deux semaines restantes de son séjour terrestre. Contrairement à l’information, qui était distillée dans l’opinion, faisant état de sa mort de la Covid-19, Amobé Mévégué est plutôt décédé du paludisme qu’il a dû contracter quand était en terre camerounaise.