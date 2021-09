Amir et Kmal: la chanteuse Dossi s’invite dans leur éternelle guéguerre et prend position

La guerre des mots entre les artistes béninois Kmal et Amir se poursuit sur la toile. Ce samedi 11 septembre 2021, la chanteuse Dossi s’est invitée dans le débat et a pris position pour l’un d’entre eux.

Comme chacun des internautes qui affiche leur soutien pour les artistes Kmal et Amir qui s’insultent violemment sur la toile, la chanteuse Dossi a affiché son soutien et rassuré Amir de sa place dans le showbiz béninois.

« Amir El Presidente, le jour où ils accepteront que tu joues en 1er ligue anglaise et eux en D4 française, le respect se rétablira. Si non 2003 n’est pas aussi loin que ça in. On sait qui était quoi. Entre temps, mets toi à l’aise, negro bois de l’eau fraîche. C’est fini, Ékpa ». Cette réaction de Dossi a soulevé des ouragans de commentaires. Les internautes lui reprochent d’avoir pris position dans une affaire où il fallait calmer les deux parties.

« Je sortirai ta lâcheté dans la rue »,

Le soutien de Dossi fait à Amir fait suite au clash de Kmal qui ne rate aucune occasion pour exprimer son mépris face au rappeur Amir. Outres leur injures de la semaine écoulée, très tôt ce matin, Kmal est venu à la charge pour rappeler Amir à l’ordre.

« Tu peux venir nous dire comment on t’appellera. MC CLAVIER. Après Roccah et Cyanogene, tu ne t’attaqueras plus à un artiste béninois. Et tu ne pollueras plus nos oreilles. Pour les autres tu te cachais pour le faire. Avec moi, je sortirai ta lâcheté dans la rue », a-t-il écrit. Il a également fait référence à son Clash Thanos auquel Amir n’a jamais répliqué.

« Ça fait plus d’un an qu’il cherche le chemin du studio pour répondre à THANOS. Nous sommes dans les faits. Un jour, il vous dira ici qu’il a fait lil Wayne. Tu cherches encore les jupons de la lâcheté, comme en 2010 après avoir essayé d’abuser des jeunes enfants de la rue de dantokpa que nous avons amené devant ton portail. Ta lâcheté doit être génétique », a-t-il insisté.

« À son réveil, c’est à moi qu’il pense «

« Même Samedi matin de bonne heure on me clashe. Koyi. À son réveil, c’est à moi qu’il pense quoi? Allez, je retourne dormir. Cessez de faire vibrer mon téléphone« , a réagi de façon succincte Amir. Comme pour expliquer sa publication matinale, le slameur Kmal a élu domicile dans les commentaire de la Publication d’Amir.

« MC CLAVIER ! C’est le matin que nous, on frappe dans ton cerveau. Pour que tu supportes ta journée et te regardes dans le miroir », a-t-il expliqué. IL révèle avoir déjà boycotté une demande de feat avec Amir. « On est dedans depuis l’époque où j’ai refusé tous les feats avec toi. Je ne mélange pas mon énergie à la merde. Tu diras après que c’est grâce à toi que Je mange », dit-il.

Reste à savoir si le rappeur Amir va poursuivre cette discussion telle une réponse du berger à la bergère. Pour mettre fin à cette guéguerre qui n’a fait que trop durer et n’honore pas le showbiz béninois, il serait de bon ton que l’un des protagonistes fasse la sourde oreille.