Amélioration du climat de sécurité: le Togo assainit sa zone frontalière Ouest

Du mercredi 22 au samedi 25 septembre 2021, le Togo a mené une série d’opérations de lutte anticriminalité sur toute sa zone frontalière Ouest, pour l’amélioration du climat de sécurité, de protection des populations et de leurs biens face à la montée de nouvelles menaces sécuritaires.

Quelques semaines après la partie orientale, c’est la zone frontalière Ouest du Togo, qui a été le théâtre d’opérations de contrôle par les forces de sécurités et de défense du pays. Ces activités conduites du 22 au 25 septembre dernier à la suite du feu vert des autorités judiciaires, se sont déroulées dans les préfectures de l’Avé, Kloto, Ogou, Wawa, Blitta, Plaine du Mô, Bassar, Dankpen, Oti, Tandjouaré et Cinkassé, a indiqué le ministre de la sécurité.

A l’issue des interventions (bouclage, contrôle d’identité et visites domiciliaires) dans l’ensemble des localités, 19 personnes ont été interpellées, de nombreuses armes, véhicules, objets illicites et divers effets militaires ont été saisis. “Ces opérations de prévention et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration du climat de sécurité et de protection des populations et de leurs biens sur notre territoire face à la montée des nouvelles menaces sécuritaires”, a de nouveau rappelé Yark Damehame dans un communiqué.

Nouvelles actions civilo-militaires

Les opérations se sont également accompagnées de nouvelles actions civilo-militaires. En dehors des habituelles consultations médicales gratuites offertes aux populations et des distributions de kits de protections contre le Covid-19, les hommes en tenue ont procédé à des dons de kits pédagogiques, de fournitures scolaires et d’autres matériels.

L’objectif, aider les populations des zones visitées à préparer au mieux la nouvelle rentrée scolaire débutée lundi 27 septembre.