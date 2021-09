Alimentation – pH: boissons vertes et régime miracle

Si vous avez découvert les avantages du régime miracle pH, vous avez probablement déjà rencontré l’expression «boissons vertes». En effet, des recherches ont montré que de nombreuses personnes, qui utilisent le programme, utilisent également des boissons vertes pour augmenter le niveau d’alcalin dans leur alimentation. Que sont les boissons vertes et en quoi sont-elles bénéfiques pour ceux qui suivent le régime pH ? La rédaction de Bénin Web Tv vous livre quelques pistes.

Définition du pH

L’abréviation pH renvoie à la notion de potentiel hydrogène, un concept introduit par le chimiste danois, Soren Sorensen, en 1893, alors qu’il étudiait la fabrication de la bière. Dès lors, le pH est devenu un indicateur de l’acidité (lorsque le pH est inférieur à 7, il est alcalin ; et quand le pH est supérieur à 7, il est acide ; le milieu neutre étant un pH égal à 7. C’est le cas de l’eau pure à 25 °C.).

Approche du régime miracle pH

Les boissons vertes sont un moyen simple et facile pour les gens d’intégrer plus de nutrition et d’alcalinité dans leur alimentation. L’approche du régime miracle pH offre aux gens, une compréhension simple et basique des raisons pour lesquelles leur corps est déséquilibré. Le principal problème de santé et de surpoids est la présence de trop d’acide dans l’alimentation.

Au fil du temps, l’acidité s’accumule dans votre corps et crée un environnement négatif pour vos cellules, organes et tissus. La solution est de suivre un régime alcalinisant qui a un effet calmant sur le système. Cela rétablira l’équilibre du pH de votre corps et permettra à vos cellules de fonctionner comme elles étaient censées le faire.

Boissons vertes, une à trois fois par jour

Vous pouvez simplement et facilement infuser votre corps avec des aliments alcalins, en utilisant des boissons vertes, une à trois fois par jour. Les boissons vertes sont fabriquées à partir d’herbes, de céréales germées et d’autres légumes verts.

Il existe de nombreuses boissons vertes disponibles sur le marché. La plupart se présentent sous forme de poudre et chaque jour, vous mélangez quelques cuillerées à l’eau. Ils sont disponibles dans les magasins d’aliments naturels locaux ou sur Internet.

Quelques exemples de boissons vertes

L’herbe de kamut peut réduire le taux de cholestérol, aider à perdre du poids et ajouter des protéines à l’alimentation. Le brocoli est un aliment anticancéreux puissant et il contribue également à renforcer le système immunitaire et à améliorer la digestion. Les verts de pissenlit aident à perdre du poids et à réduire le taux de cholestérol. Le chou frisé contient de la vitamine C, A, du fer, du calcium, du potassium et du magnésium. Les germes de luzerne peuvent aider à redistribuer votre poids corporel après avoir perdu du poids.

Si vous êtes du genre à ne pas pouvoir bouger sans votre tasse de café du matin, essayez les boissons vertes pendant une semaine et sentez la différence. Les boissons vertes aident également le système immunitaire et peuvent réduire les quantités de levures et de toxines dans le corps.

Vous pouvez ressentir instantanément les effets du régime miracle pH lorsque vous utilisez des boissons vertes. Recherchez vos options, puis sélectionnez une marque de boisson verte qui vous convient et qui correspond aux critères d’alcalinisation.