Afghanistan: les Talibans conseillent au «jeune Président Macron d’avoir une attitude mature»

Les talibans se sont prononcés sur les relations entre le nouvel Afghanistan et le reste du monde en occurrence avec la France. Pour le ministre afghan des affaires étrangères, la France devrait traiter les talibans en ami et vice-versa.

Alors que les talibans avaient fait la promesse de changer leur politique comparativement à celle d’avant l’invasion américaine et d’être plus modérés, les développements survenus après leur prise de pouvoir et la formation d’un gouvernement, n’ont pas montré de modération, surtout envers les femmes. Une situation qui a mis en colère la Paris dont le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian a indiqué que « la France refuse de reconnaître et d’avoir quelque relation que ce soit avec ce gouvernement ».

Cependant les talibans tentent toujours de restaurer les relations entre l’Afghanistan et le reste du monde. « Nous voulons établir de bonnes relations avec la communauté internationale par le biais de la diplomatie. Les intérêts de l’Afghanistan sont aussi les intérêts de la communauté internationale. La stabilité de l’Afghanistan est importante pour le monde », a déclaré le porte-parole Zabihullah Mujahid à la chaîne de télévision japonaise NHK.

Par la suite, concernant les relations spécifiques avec la France, le nouveau ministre afghan des affaires étrangères nommé par les talibans dans le nouveau gouvernement Amir Khan Muttaqi, a indiqué dans un entretien accordé à LCI, que les talibans aimeraient entretenir « de bonnes relations avec la France ». Il a appelé les autorités françaises à « rouvrir son ambassade à Kaboul, et ramener son personnel, ses organisations humanitaires » afin de prouver sa bonne foi et son amitié.

« On veut que le gouvernement français, au lieu de nous traiter en ennemi, nous traite en ami… Et nous le prouve, comme nous devons prouver que notre politique sera bénéfique pour nos voisins et les pays de la région », a déclaré le ministre.