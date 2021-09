Afghanistan: le chef des Taliban demande au nouveau gouvernement de faire appliquer la charia

Le chef suprême des talibans Hibatullah Akhundzada, a demandé au nouveau gouvernement mis en place, ce mardi, de faire respecter les règles islamiques et la charia dans le pays.

Pour sa première prise de parole depuis la prise de pouvoir par les putschiste en Afghanistan, le chef suprême des talibans Hibatullah Akhundzada, a lancé un appel au nouveau gouvernement mis en place ce mardi. Hibatullah Akhundzada, a appelé les nouvelles autorités de l’Afghanistan à veiller au respecter strict des règles islamiques et la charia.

« J’assure tous nos concitoyens que les gouvernants travailleront durement à faire respecter les règles islamiques et la charia dans le pays », a-t-il affirmé, rassurant que le nouveau gouvernement fera en sorte d’installer « une paix, une prospérité et un développement durable », dans le pays. Il a exhorté les afghans à ne pas quitter, indiquant que le régime taliban « n’a de problème avec personne ».

Dans la suite de son message, Hibatullah Akhundzada dit souhaiter « des relations fortes et saines avec les voisins de l’Afghanistan et tous les autres pays », et assure que son régime prendra « des mesures fortes et efficaces pour la protection des droits de l’Homme.