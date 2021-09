Affaire Wagner: « Russie-Afrique est une étape fondamentale » pour sortir des griffes de la France, Kemi Seba

Lors d’une conférence de presse mardi dans le cadre d’une mobilisation au Mali pour dénoncer la trahison des dirigeants africains face aux aspirations des peuples, l’activiste béninois Kemi Seba a évoqué le sujet du moment dans le pays : la question d’un accord entre le groupe russe Wagner et le Mali.

Le Mali est en négociation avec la puissante société paramilitaire russe du nom de Wagner, pour un accord visant à apporter son aide dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Plusieurs réactions ont été entendues sur la question dont celle de la France. Paris semble courir partout pour activer ses partenaires afin de presser les autorités maliennes à mettre de côté cette idée de collaboration avec les mercenaires de Wagner.

Sur la question, Kemi Seba reste égale à lui-même et soutient que c’est une bonne idée pour tirer le Mali des serres acérées de la France. Selon Seba, « depuis des années l’armée française dit qu’elle est venue pour aider le Mali, mais la situation sociale n’a fait que s’empirer dans ce pays et personne de lucide ne pourra le nier ».

L’activiste estime donc que l’Afrique est sous l’emprise d’une oligarchie française et pour en sortir, « nous allons prendre la main de ceux qui nous la tendent ». « … la main se trouve être pour l’instant, la main russe », assure Seba. « C’est une étape fondamentale ; on ne peut pas se tirer du piège d’un ennemie puissant qu’est l’élite française (…) si on n’a pas un contrepoids tout aussi puissant qui nous aide à en sortir », a assuré le panafricaniste.

Cependant, même en soulignant le fait pour le moment l’alternative pour l’Afrique pour sortir de l’emprise française est d’opter pour la « Russie-Afrique », Kemi Seba maintient qu’il s’agit d’une option temporaire car, estime-t-il, « l’objectif ultime du combat que nous menons, ce n’est de passer la « France-Afrique » à « Russie-Afrique », mais de passer de « France-Afrique » à « Afrique-Afrique ».