Accusations de viol: Benjamin Mendy reste en prison, son procès fixé au 24 janvier

En détention provisoire depuis le 27 août dernier et accusé de viols et agression sexuelle, Benjamin Mendy va rester en prison jusqu’à la fin de l’année. Le procès de l’international français est fixé au 24 janvier prochain.

Benjamin Mendy ne retrouvera pas la liberté de si tôt. Le défenseur latéral de Manchester City, accusé de quatre viols et agression sexuelle et placé en détention provisoire depuis le 27 août dernier, va rester en prison jusqu’à nouvel ordre. C’est ce qu’a indiqué ce vendredi le tribunal de Chester lors d’une audience préliminaire, d’après les informations de Manchester Evening News. Au cours de l’audience, il a été communiqué au joueur la date de son procès qui est fixé au 24 janvier 2022. Un procès qui devrait durer entre deux et trois semaines.

Quatre viols commis entre 2020 et 2021

Benjamin Mendy est accusé de trois viols en octobre 2020 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Il est également accusé d’agression sexuelle sur une femme, également à son domicile, au début du mois de janvier 2021.

Le footballeur est aussi inculpé du viol d’une femme en août 2021, également à son domicile. Il lui était, en outre, reproché d’avoir enfreint ses conditions de libération sous caution, en août, après avoir été libéré le 26 juillet, une accusation qui a été retirée à l’audience.