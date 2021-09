AC Milan vs Liverpool: terrible nouvelle pour Zlatan Ibrahimovich

Blessé face à la Lazio ce weekend, Zlatan Ibrahimovich est forfait pour le choc entre l’AC Milan et Liverpool, ce mercredi en Ligue des champions. Une terrible nouvelle pour le géant suédois qui reviennent juste de blessure.

Mauvaise nouvelle pour l’AC Milan et son buteur Zlatan Ibrahimovich. Alors que les Rosseneri se déplacent ce mercredi à Liverpool dans le cadre de la première journée de phase de groupe de la Ligue des champions, le club milanais va devoir se passer de l’attaquant suédois. Revenu à la compétition dimanche dernier face à la Lazio Rome, avec un but à la clé, le joueur de 39 ans est forfait pour ce choc des titans.

Entrée en cours de jeu, dimanche, et auteur du second but à San Siro, l’avant-centre a terminé le match avec des douleurs à un tendon d’Achille et le staff rossonero a décidé de ne prendre aucun risque, le Suédois revenant tout juste d’une blessure au genou gauche.

Une absence de taille qui va forcément modifier les plans de l’entraîneur Stefano Pioli. Ce dernier a déjà annoncé en conférence de presse qu’il allait choisir entre Ante Rebic et Olivier Giroud pour occuper la pointe de son 4-2-3-1 mercredi soir à Anfield.