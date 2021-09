ABBA: le mythique groupe suédois de la pop revient au-devant de la scène

Une seule date à retenir : le 15 novembre 2021. Après une séparation de 40 ans (50 ans de carrière), le groupe suédois de la musique pop annonce la sortie prochaine d’un nouvel album, assortie d’une tournée toute spéciale. La nouveauté, à cet effet, sera l’introduction d’hologrammes dans les prestations sur scène.

Quarante ans environ après leur séparation, les membres du mythique groupe suédois de la pop reviennent, en grande pompe, au-devant de la scène musicale. Jeudi soir, le groupe ABBA a créé l’événement en annonçant, dans une vidéo live diffusée sur YouTube, leur reformation.

Et les fans du groupe culte peuvent déjà se réjouir : en dehors d’un nouvel album, baptisé Voyage, qui sortira en novembre prochain, les quatre membres du groupe ont également prévu une tournée, pour le moins surprenante. La nouveauté de ce retour fulgurant, c’est que les stars, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus et Benny Andersson, feront leur entrée sur scène sous forme d’hologrammes.

En attendant cette sortie prochaine d’ABBA, les inconditionnels de la musique pop peuvent commencer par savourer les deux premiers singles de l’album Voyage, I Still Have Faith in You et Don’t Shut Me Down, déjà disponibles sur toutes les plateformes d’écoute.

Une tournée un peu spéciale

Parmi leurs annonces faites le jeudi 2 septembre 2021, il y a celle, tant attendue, d’une nouvelle tournée. Afin, presque. Comme l’on dévoilé plusieurs médias, c’est bien sous formes d’hologrammes que la formation suédoise montera sur scène. Une première pour ABBA, puisqu’Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus et Benny Andersson seront donc remplacés par leur avatar, qu’ils ont eux-mêmes créé. « C’est bien nous que vous allez voir sur scène », rassure Björn Ulvaeus à l’image.

« Voyage »

Outre ce retour en version virtuelle, ABBA dévoilera un nouvel album, baptisé Voyage et attendu le 5 novembre, qui comptera donc les deux morceaux précédemment annoncés, I Still Have Faith in You et Don’t Shut Me Down, déjà disponibles sur la toile. Björn Ulvaeus et Benny Andersson ont fait le déplacement, à Londres, histoire de confirmer la sortie de ce disque, près de 40 ans après la séparation du groupe, confirmant ainsi qu’un nouvel album allait prochainement sortir « après 40 ans. » « Nous avions deux chansons et nous avons pensé ‘pourquoi ne ferions-nous pas un album entier ?' », se souvient Björn Ulvaeus.