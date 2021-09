A l’ONU, la Guinée révèle la feuille de route de sa transition politique

L’ambassadeur de la Guinée à l’ONU, Aly Diane, a annoncé le lundi 27 septembre, que son pays prévoit la formation d’un «gouvernement d’union nationale» et d’«élaborer une nouvelle Constitution» avant la tenue «d’élections libres».

Les nouvelles autorités de la Guinée, qui ont pris le pouvoir après avoir renversé le régime du président Alpha Condé, ont révélé lundi, leur feuille de route à New York, lors de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Les nouvelles tant attendues, après une série de concertations nationale initiées depuis le 14 septembre pour conduire à une transition inclusive et apaisée pour un retour à l’ordre constitutionnel, ont été annoncées par Aly Diane.

« Ces concertations consensuelles dont le réel engouement suscite l’espoir permettront l’élaboration d’une feuille de route de la transition, y compris la formation d’un gouvernement d’union nationale, la révision du fichier électoral, l’élaboration d’une nouvelle Constitution et la tenue d’élections libres, équitables et acceptées de tous », détaille le représentant de la Guinée à l’ONU, Aly Diane, sans donner de date, alors qu’une mission ouest-africaine a réclamé le 17 septembre des élections dans les six mois.

« Des dispositions ont été prises pour permettre aux partis politiques et à la société civile d’exercer librement leurs activités », ajoute Aly Diane, qui précise que des libérations d’opposants à Alpha Condé étaient aussi intervenues.