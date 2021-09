5ème CMP de Parlement à Vienne: Louis Vlavonou présente ce jour une communication

Le président du parlement béninois, Louis Vlavonou participe avec ses pairs à Vienne dans la capital de l’Autriche, à la 5ème Conférence Mondiale des Présidents de Parlement.

A Vienne où il participe avec une délégation de parlementaires béninois à la 5ème Conférence Mondiale des Présidents de Parlement, Louis Vlavonou présente ce mardi une communication dont le thème est « Vers un nouveau pacte social mondial pour l’égalité des sexes« . A cette occasion, le premier responsable du parlement béninois présentera le cadre juridique et les efforts fournis par le Bénin pour favoriser aux femmes l’exercice de leurs droits civils, économiques et sociaux.

Ainsi, à travers le chef de la délégation béninoise, le modèle béninois de la promotion du genre sera exposé au reste du monde. La cinquième Conférence mondiale des présidents de parlement s’appuiera sur les résultats des sessions précédentes et renforcera encore la dimension parlementaire de la gouvernance mondiale. La Conférence est organisée en étroite coopération avec le Parlement d’Autriche et les Nations Unies.

Les travaux sont conduits par un comité préparatoire placé sous l’autorité du Président de l’UIP et composé de dirigeants parlementaires, de représentants du Comité exécutif de l’UIP, du Bureau des femmes parlementaires et du Conseil du Forum des jeunes parlementaires, ainsi que du Secrétaire général de l’UIP et du Haut-Représentant du Secrétaire général de l’ONU.

Rappelons que la première conférence des présidents des parlementaires nationaux s’est tenue en août 2000, au Siège de l’ONU à New York, quelques jours avant le Sommet du Millénaire des chefs d’État et de gouvernement. Organisée avec le plein appui de l’ONU, cette conférence a pris fin par l’adoption d’une déclaration intitulée: « la vision parlementaire de la coopération internationale à l’aube du troisième millénaire.

Par cette déclaration, les présidents des parlements du monde entier se sont engagés et ont engagé avec eux leurs parlements à unir leurs forces à celles des Nations Unies pour relever les défis considérables qu’affronte la communauté internationale.

L’engagement des États membres à renforcer la coopération avec les parlements est inscrit dans la Déclaration finale du Sommet 2000, appelée Déclaration du Millénaire. Cette déclaration appelle les Nations Unies notamment à collaborer avec les parlements nationaux par l’intermédiaire de l’UIP au service de la paix et de la sécurité, du développement économique et social, du droit international et des droits de l’homme, de la démocratie, et de l’égalité des sexes.