1ère édition de Tuto-play: le Bénin en finale avec 02 représentants

Deux candidats représentent le Bénin à la finale de Tuto-play en Côte d’Ivoire le 25 septembre 2021. Il s’agit de Lionel Castro Do-Rego et Jean-Marc Fanou. Ils affronteront huit autres candidats de différents pays.

Le Bénin est représenté à la finale de la première édition du concours Tuto-play. Pour cette première édition, les candidats sont appelés à faire des présentations sur des questions ayant rapport avec l’environnement et l’éducation. Les candidats béninois affrontent le concours dans la catégorie gastronomie (Jean-Marc Fanou) et dans la catégorie art et créativité (Lionel Castro Do-Rego).

Jean-Marc Fanou aura en face de lui la Nigériane Nina. Quant à Lionel Castro Do-Rego, il sera en confrontation avec l’Ivoirienne Sanogo Samira. Tuto-play est un concours qui regroupe des ifluenceurs et créateurs de tuto. Cette première édition met en compétition dix (10) challengers et 05 coachs.