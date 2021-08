Vaccination anti-Covid-19: l’appel de Luc Atrokpo aux autorités communales

Avec la prolifération des cas de contamination au Covid-19, les appels à la vaccination fusent de partout. La première autorité de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo, n’est pas du reste. Dans un communiqué rendu public, au nom de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB), le maire invite ses pairs à intensifier la sensibilisation dans toutes les communes.

L’évolution des cas de contamination au Covid-19 préoccupe le maire de la commune de Cotonou et président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB).

Dans un communiqué rendu public le samedi 23 août dernier, la première autorité de la ville de Cotonou invite tous les élus communaux et locaux des 77 département du pays à s’impliquer dans la sensibilisation de masse pour que les populations sortent se faire vacciner.

Dans le même communiqué, il invite les élus à donner l’exemple à leurs administrés en prenant eux-mêmes leurs doses de vaccination. Lire ci-dessous le communiqué de Luc Atrokpo.

Communiqué du président de l’ANCB

A tous les élus municipaux, communaux et locaux des 77 communes du Bénin,

L’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 dans notre pays est préoccupante. Elle appelle de la part de tous les citoyens, et plus particulièrement des élus que nous sommes, une mobilisation en vue d’accompagner les efforts du Gouvernement et des Autorités sanitaires pour limiter la propagation du virus.

Au nombre des mesures prises, figure la vaccination qui reste, à ce jour, le moyen le plus sûr pour protéger nos populations.

C’est pourquoi, j’en appelle à notre élan participatif pour la sensibilisation des populations de nos différentes communes afin qu’elles se rendent massivement dans les centres de vaccination pour se faire vacciner gratuitement.

Je nous propose également de donner l’exemple et d’y associer nos différentes équipes.

Par ailleurs, je nous invite à poursuivre la sensibilisation pour le respect des mesures barrières dans les langues locales surtout.

Aucun effort n’est à négliger face à la menace de ce mal que nos efforts conjugués permettront d’éradiquer.

Luc Sètondji ATROKPO

Président de l’ANCB