Un ancien ministre afghan émigre en Allemagne et exerce le métier de coursier

Sayed Sadaat était ministre de la Communication au sein du gouvernement afghan, avant de s’installer en Allemagne, en septembre dernier, dans l’espoir d’un avenir meilleur. Aujourd’hui, il est livreur dans la ville de Leipzig, dans l’est de l’Allemagne.

Sayed Sadaat avait occupé le poste de ministre de l’Information et de la Technologie dans le gouvernement afghan, dirigé par Ashraf Ghani en 2018. Diplômé en informatique et en télécommunications, il a servi pendant deux ans en tant que ministre avant de démissionner en 2020.

Dans l’espoir d’un avenir meilleur, l’ex-ministre s’est installé en Allemagne en septembre dernier. Sadaat espérait trouver un emploi dans un domaine de sa formation de base, mais sa difficulté à parler l’allemand a aminci ses chances. Comme il n’est point de sot métier, l’ancien ministre enfourche une bicyclette pour son travail de service de livraison de nourriture avec Lieferando dans la ville de Leipzig.

Son histoire a pris une importance particulière avec le chaos qui se déroule dans son pays, après la prise de pouvoir par les talibans. « Je n’ai pas à me sentir coupable », a déclaré à Reuters, l’homme de 49 ans, debout dans son uniforme orange à côté de son vélo. « J’espère que d’autres politiciens suivront également le même chemin, en travaillant avec le public plutôt que de se cacher. »

« Les premiers jours étaient excitants mais difficiles », dit-il, décrivant le défi d’apprendre à faire du vélo dans le trafic de la ville. « Plus vous sortez et plus vous voyez de gens, plus vous apprenez », a-t-il ajouté. Chaque jour, il suit quatre heures de cours d’allemand dans une école de langues, avant d’entamer un service de six heures le soir pour livrer des repas pour Lieferando, où il a commencé cet été.

Sa famille et ses amis veulent également partir – en espérant rejoindre les milliers d’autres personnes sur les vols d’évacuation ou en essayant de trouver d’autres voies de sortie. Avec le retrait des troupes américaines à l’horizon, le nombre de demandeurs d’asile afghans en Allemagne a augmenté depuis le début de l’année, faisant un bond de plus de 130 %, selon les données de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés.

L’ancien ministre afghan de la Communication Sayed Sadaat est assis avec son matériel alors qu’il travaille pour le service de livraison de nourriture Lieferando à Leipzig, en Allemagne, le 26 août 2021. REUTERS/Hannibal Hanschke