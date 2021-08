Tunisie: le président Kaïs Saïed prolonge la suspension du Parlement

En Tunisie, le président Kaïs Saïed a pris un décret, lundi, pour prolonger la suspension du Parlement « jusqu’à nouvel ordre ».

Le 25 juillet, le président tunisien, Kaïs Saïed, a décidé de la suspension des activités de l’Assemblée nationale. Il avait notamment invoqué la Constitution pour s’octroyer les pleins pouvoirs et limoger le chef du gouvernement, Hichem Mechichi. Lundi, soit 30 jours après, il « a pris un décret présidentiel prolongeant les mesures exceptionnelles concernant la suspension des activités du Parlement ainsi que la levée de l’immunité de tous les députés jusqu’à nouvel ordre ».

Depuis le 25 juillet, la Tunisie est sans gouvernement et sans aucune feuille de route, chose contraire à la volonté de plusieurs partis politiques et des organisations de la société civile. D’après un communiqué de la présidence, Kaïs Saïed va s’adresser à la nation dans les tout prochains jours. Il pourra ainsi annoncer de nouvelles mesures pour rassurer l’opinion publique et la communauté internationale.