Tokyo 2021: les Jeux paralympiques officiellement lancés

Prévus pour se dérouler du 24 août au 5 septembre 2021, les Jeux paralympiques de Tokyo ont été officiellement lancés ce mardi, lors de la cérémonie organisée au Stade olympique de la capitale japonaise.

Désormais, place aux jeux! Les Jeux paralympiques de Tokyo 2021 ont été officiellement lancés ce mardi. Comme pour les JO, c’est l’empereur du Japon, Naruhito, qui a donné le top, lors de la cérémonie organisée au Stade olympique de la capitale nippone. Une cérémonie d’ouverture déroulée presque à huis clos en raison de la crise sanitaire au Japon.

Venus de 160 pays, 4.403 athlètes, qui concourront dans 22 sports différents, vont prendre part à ce conclave de deux semaines en terre nippone. Avec le système des catégories regroupant les athlètes en fonction de l’impact de leur handicap sur leur performance, 539 titres olympiques sont à décrocher à Tokyo.

Le traditionnel défilé des quelque 133 délégations a été ouvert par l’équipe des réfugiés, emmenée par le nageur réfugié afghan, Abbas Karimi. Composée de 138 athlètes avec à sa tête les porte-drapeaux, Sandrine Martinet (judo) et Stéphane Houdet (tennis-fauteuil), la troupe française a également honoré l’habituelle parade. La délégation béninoise est, elle, composée de deux athlètes. Il s’agit de Fayssal Atchiba et de Marina Houndalowan. Ces deux sportifs vont s’engager respectivement sur le 200m et le lancer du poids.

Grande chance de médaille pour le Bénin, Fayssal Atchiba, qui s’entraîne pour ces Jeux paralympiques depuis cinq ans, se dit prêt à relever le défi. « Je suis prêt pour affronter cette compétition que j’ai préparée depuis 5 ans. Je compte sur ma volonté qui est ma source de motivation. Je me sens comme une personne valide », a-t-il laissé entendre. Sa compatriote, Marina Houndalowan, est aussi motivée pour cette compétition qui n’a jamais souri aux Béninois de toute leur histoire.

Le calendrier des épreuves:



Basket en fauteuil : 25 août au 5 septembre

Cyclisme sur piste : 25 au 28 août

Escrime en fauteuil : 25 au 29 août

Hippisme : 25 au 30 août

Goalball : 25 août au 3 septembre

Natation : 25 août au 3 septembre

Tennis de table : 25 août au 3 septembre

Rugby en fauteuil : 25 au 29 août