Togo – Réduction du taux de mortalité néo-natale: les détails sur le programme « Wezou »

On en sait un peu plus sur le programme « Wezou », élaboré par le président Faure Gnassingbé pour réduire le taux de la mortalité néo-natale au Togo. Les contours de ce programme spécifique ont été expliqués par plusieurs ministres du gouvernement au peuple togolais.

Au lendemain de l’annonce en Conseil des ministres, le Gouvernement a procédé, jeudi, au lancement officiel, à Lomé, du Programme national d’accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né (PNAFE), dénommé Wezou. La cérémonie, animée par plusieurs ministres, a permis de mieux expliquer les contours de ce nouveau mécanisme.

Wezou, c’est quoi ?

Wezou est un programme spécifique, dédié à la prise en charge des soins pour la femme enceinte et le nouveau-né. Il vient en anticipation au programme d’assurance maladie universelle et ambitionne de réduire significativement la mortalité maternelle et néonatale.

Ceci, à travers l’augmentation progressive du nombre de femmes, bénéficiant de soins pendant leur grossesse, amoindrissant ainsi leurs risques d’accouchement difficile. La prise en charge comprend le suivi régulier, l’accouchement dans les formations sanitaires et les soins prénataux, jusqu’à une certaine période.

Comment cela se passe-t-il ?

Concrètement, le mécanisme prend en charge une partie des frais des soins de toutes les femmes enceintes sans exception. Cette prise en charge commence dans les centres de santé publics et accrédités de premier niveau [Unité de soins périphériques (USP) et Centre hospitalier préfectoral (CHP)].

Un dispositif digital, similaire à celui de School Assur (protection sociale en milieu scolaire), sera mis en place et décliné en différentes étapes. D’abord, l’enrôlement de la femme enceinte à partir d’un document d’identité et d’un numéro de téléphone, dès la confirmation de la grossesse. Ensuite, l’attribution d’un numéro matricule à partir d’une plateforme accessible par téléphonie mobile au niveau des maternités.

A compter de ce moment, les prestataires de soins enregistreront sur cette plateforme les prestations délivrées et prises en charge dans le cadre du programme. Chaque mois, le programme assure le paiement aux formations sanitaires des frais de soins pris en charge, selon leurs factures transmises et validées.

Quels sont les paniers de soins ?

Le programme offre un panier de soins de grossesse, allant de la Consultation prénatale (CPN), à l’accouchement simple et à l’accouchement avec césarienne. Pour les grossesses avec un accouchement normal, il est prévu un plafond de 14 265 FCFA. Il couvre quatre CPN, les frais de pharmacie et l’acte d’accouchement.

Le forfait type 2 estimé à 53 900 F CFA couvre les grossesses qui vont aboutir à une complication chirurgicale. Il couvre aussi quatre CPN, les frais de pharmacie et l’accouchement par césarienne. Les frais, qui ne sont pas pris en compte dans le panier de soins, reviennent à la charge de la femme enceinte.

Conformément à sa feuille de route, l’exécutif a souhaité un processus digitalisé, pour faciliter la prise en charge et garantir la transparence du dispositif.

Coût global

Pour sa première année de mise en œuvre, un budget d’environ 3 milliards FCFA a été mobilisé par le Gouvernement. Le programme se déclinera en deux forfaits, intégrant également la subvention de la césarienne qui reste toujours effective.

Pour rappel, avant cette phase opérationnelle, une phase pilote a été effectuée dans la région de la Kara, et a permis de réaliser le paramétrage de la plateforme digitale, puis son rodage.