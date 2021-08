Togo: pour la réduction du taux de mortalité néo-natale, Faure Gnassingbe innove

Le Togo a élaboré un programme national pour accompagner la femme enceinte et son nouveau-né. Dénommé ‘Wezou’, ce programme a pour objectif principal de réduire les taux de mortalité maternelle et néonatale.

Le Togo vient de franchir un pas significatif dans sa politique de protection maternelle et néonatale. Réuni en Conseil des ministres mercredi, le gouvernement a adopté un projet de décret créant un programme national d’accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. ‘Wezou’ (‘Vie’ en langue nationale), ce programme a été conçu dans le but de réduire les taux de mortalité maternelle et néonatale, conformément aux objectifs de renforcement de l’inclusion sociale et de modernisation de l’Etat, prévues dans la nouvelle feuille de route gouvernementale.

‘Aucune femme ne doit mourir en donnant vie »

Concrètement, Wezou permettra de prendre en charge de façon progressive, l’ensemble des prestations médicales liées à la femme enceinte depuis la confirmation de la grossesse jusqu’au 42ème jour après l’accouchement : consultations prénatales, analyses et prescriptions de médicaments. “C’est un programme qui vient d’abord consolider l’existant et l’étendre”, a expliqué le porte-parole du Gouvernement, Akodah Ayewouadan, en référence aux initiatives déjà déployées par l’exécutif sur ce segment.

En effet, conformément à des engagements pris début 2020 par le Chef de l’Etat, des dispositions ont été prises pour expérimenter la prise en charge gratuite de la femme enceinte, et rendre totalement gratuite la césarienne (déjà subventionnée) dans les formations publiques. “Le programme vient mettre l’accent sur une nouvelle approche du système de santé togolais, qui va désormais s’articuler autour de la prévention”, précise en outre le ministre de la communication.

Pour le Gouvernement, il s’agit en effet de mieux faire, dans l’application du slogan ‘Aucune femme ne doit mourir en donnant vie’. De 400 décès pour 1000 femmes répertoriés en 2014, le Togo veut parvenir à moins de 100 décès maternels par année.