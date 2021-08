Togo: Faure Gnassingbe rend la scolarité publique gratuite pour l’année 2021-2022

Conscient des conséquences multiformes de la crise sanitaire liée à la maladie de covid-19 sur la société togolaise, le président Faure Gnassingbe a décidé de rendre la scolarité publique entièrement gratuite pour le compte de l’année 2021-2022. Ceci, pour soulager les populations dans cette période d’impasse sanitaire.

Pour l’année scolaire 2021-2022 qui débutera bientôt, les frais d’inscription et de scolarité sont gratuits pour les collèges et lycées d’enseignement public sur toute l’étendue du territoire togolais. Cette mesure sociale, dont l’application est immédiate, s’inscrit dans la poursuite des actions de renforcement de la résilience des populations, engagées depuis le début de la crise sanitaire par le Chef de l’Etat, et dont le leitmotiv est “de ne laisser personne sur le côté”.

Ainsi, comme pour les inscriptions aux examens de l’année scolaire qui vient de s’achever, la prise en charge des différents frais sera assurée par l’Etat.

La tranche sociale des factures TdE et CEET d’août également assurée

Une autre mesure sociale a été également décidée dans la foulée par l’exécutif : la prise en charge par l’Etat, de la tranche sociale des factures d’eau et d’électricité pour le mois d’août 2021. Cette disposition particulière déjà appliquée entre avril et août 2020 pour soulager les populations, avait bénéficié à des milliers de citoyens (près de 100 000 pour l’eau) et coûté à l’Etat près de 10 milliards FCFA.

La tranche sociale d’eau correspond à une consommation d’eau comprise entre 0 et 10 m3. Quant à celle de l’électricité, elle concerne une consommation de 0 à 40 KWh, aussi bien pour les clients post payés comme prépayés, ayant souscrit à un abonnement 2 fils, 10A maximum et dont l’usage est exclusivement domestique.

Réduire le fossé des inégalités et des vulnérabilités

Pour le gouvernement togolais, il est impératif de réduire le fossé des inégalités et des vulnérabilités, que crée la crise sanitaire liée au covid-19. Peu après la survenue de la pandémie au Togo et ses corollaires, le président Faure Gnassingbé avait décrété dans ce sens une série de mesures fiscales et sociales, en appui à la riposte sanitaire. Mais jusqu’à ce jour, la situation reste préoccupante et le gouvernement est en perpétuelle réflexion pour renforcer sa stratégie de lutte contre la maladie de covid-19.

Vendredi, 200 000 nouvelles doses de Sinovac ont été réceptionnées par le Togo pour lutter contre covid-19. Ce lot, offert par le gouvernement chinois dans le cadre de la coopération sino-togolaise, s’ajoute aux 200 000 reçus en avril dernier.