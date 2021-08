Situation sécuritaire et humanitaire: le G7 se réunit mardi sur l’Afghanistan

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a convoqué ce dimanche, une réunion du G7 sur l’impasse politique de l’Afghanistan. La réunion aura lieu le mardi prochain.

Après la réunion des ministres des affaires étrangères du G7, les dirigeants de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis, la France, l’Italie, Japon et Royaume-Uni vont se réunir mardi prochain, pour évoquer la situation sécuritaire et humanitaire de l’Afghanistan. «Je convoquerai mardi les dirigeants du G7 pour des discussions urgentes sur la situation en Afghanistan. Il est vital que la communauté internationale travaille ensemble pour assurer des évacuations sûres, prévenir une crise humanitaire et aider le peuple afghan à protéger les progrès (réalisés) les 20 dernières années», a déclaré le chef du gouvernement sur Twitter.

Jeudi, les ministres des affaires étrangères des 7 pays membres du G7 avaient appelé les Taliban à garantir la «sécurité» des étrangers et des Afghans désireux de quitter l’Afghanistan. Ils avaient aussi souligné «la nécessité pour toutes les parties de respecter le droit international humanitaire».

D’offensive en offensive, les Taliban ont fini par prendre le pouvoir le dimanche 15 août 2021. Depuis, l’incertitude et la psychose se sont installées dans le pays. De nombreuses personnes ont été évacuées par les pays étrangers et plusieurs autres s’empressent pour quitter le pays face à un climat de terreur que propagent les Taliban. De sources officielles britanniques, 7 afghans sont morts dans des bousculades, ce dimanche.