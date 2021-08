Sénégal: la dépouille de l’ex-dictateur, Hissène Habré, ne sera pas rapatriée au Tchad

L’ancien président tchadien, Hissène Habré, mort ce mardi au Sénégal, ne sera pas enterré au Tchad, malgré la bonne foi des autorités tchadiennes pour le rapatriement de sa dépouille.

Décédé ce mardi 24 août à l’âge de 79 ans, l’ancien chef de l’Etat tchadien, emporté par le covid dans sa prison du Sénégal, ne sera pas rapatrié sur sa terre natale. « Le Président Habré reposera en terre sénégalaise », a annoncé l’épouse de l’ancien président tchadien, Fatimé Raymonde Habré, par la voix de son avocat, Me François Serres.

« Nous n’avons rien demandé au gouvernement tchadien, et, un jour viendra où le Président Habré sera entièrement réhabilité, et, tout ce qu’il a fait pour son pays, sera reconnu. Ce jour-là, il reposera en terre tchadienne, avec dignité, respect, considération et, avec tous les honneurs dus à son rang et à ce qu’il a été toute sa vie. Telle a été toujours sa volonté et celle de sa famille. Aujourd’hui, en respect à sa mémoire et les idéaux qu’il a défendus toute sa vie, il reposera par conséquent en terre sénégalaise, une terre d’islam », a ajouté la veuve de Hissène Habré, selon le communiqué publié, mardi, par Me Serres.

Suite à l’annonce du décès du président Habré, mardi 24 août, le porte-parole du gouvernement tchadien, Abderaman Koulamallah, a évoqué, à travers des médias français, la possibilité pour la famille du président Habré de rapatrier son corps en précisant qu’aucun hommage ne lui sera rendu. Pour Abderaman Koulamallah, il n’y a “aucun obstacle” à ce que le corps d’Hissène Habré soit rapatrié., car, ajoute-t-il, “les autorités tchadiennes ne s’y opposeront pas”.

“Il n’y aura pas d’hommages officiels vis-à-vis de lui, puisqu’il est condamné pour des délits très importants contre les Tchadiens, mais son corps sera rapatrié si sa famille le désire”, assure le porte-parole du gouvernement. “Ni le droit, ni rien n’empêchera à ce que son corps soit rapatrié dans son pays. C’est un droit absolu pour sa famille de rapatrier son corps”, insiste le ministre de la Communication.

Ayant appris le décès brusque de l’ancien président, le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, a adressé ses condoléances à sa famille et au peuple tchadien. « A Dieu, nous appartenons et à Lui nous retournons », a-t-il souligné dans un tweet, mardi.