Rupture diplomatique: le Maroc regrette la décision de l’Algérie, la ligue arabe joue la modératrice

Le chef du gouvernement marocain, Saad-Eddine El Othmani, a regretté profondément la décision de l’Algérie, qui a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec Rabat.

« Le Maroc privilégie les intérêts supérieurs des peuples du Maghreb en général et des peuples marocain et algérien en particulier », a déclaré le chef du gouvernement marocain, Saad-Eddine El Othm, qui dit regretter la rupture des relations diplomatiques, annoncée par l’Algérie. Confiant en « la construction de l’Union du Maghreb », Saad-Eddine El Othm espère « un retour à la normale des relations entre les deux pays voisins, le Maroc et l’Algérie ».

Le chef du gouvernement marocain a également insisté que le royaume « doit s’accrocher constamment à l’espoir de voir un Maghreb unifié ». Tout comme la France qui appelle au dialogue, la ligue arabe a appelé le Maroc et l’Algérie à la retenue et à tout mettre en œuvre pour éviter une nouvelle escalade.

Accusant Rabat d’«actions hostiles», le chef de la diplomatie algérienne a informé, mardi 24 août, de l’entrée en vigueur de la décision de son pays de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc. A en croire les explications du diplomate algérien, son pays reproche au Maroc de soutenir les groupes à l’origine des incendies qui ont fait ravage en Algérie. Pour rappel, l’Algérie avait déjà rappelé son ambassadeur à Rabat, suite à l’intervention du représentant du Maroc aux Nations unies, qui aurait exhibé « une carte de l’Algérie amputée de la Kabylie ».