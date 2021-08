Rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc: l’Union Africaine propose sa médiation

L’Union Africaine a profondément regretté la rupture des relations bilatérales entre l’Algérie et le Maroc. Elle a appelé les deux pays concernés à s’engager dans une logique de paix, afin de trouver une issue favorable à la crise.

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé son profond regret quant à la rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc. Il a appelé les dirigeants des deux pays à s’abstenir de tout acte de nature à inciter à l’escalade, et à s’engager résolument dans une logique de paix et de coopération fructueuse dans les intérêts bien compris des deux peuples.

Moussa Faki Mahamat a, par ailleurs, réitéré la disponibilité de l’Union Africaine à intervenir dans une dynamique de paix pour la reprise effective des relations entre les deux pays et la prospérité au Maghreb et en Afrique.

Ce qu’en disent le Maroc, la ligue arabe et la France

Accusant Rabat d’«actions hostiles», le chef de la diplomatie algérienne a informé, mardi 24 août, de l’entrée en vigueur de la décision de son pays de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc. Une décision que le chef du gouvernement marocain, Saad-Eddine El Othmani, a profondément regretté. « Le Maroc privilégie les intérêts supérieurs des peuples du Maghreb en général et des peuples marocain et algérien en particulier », a-t-il déclaré.

Tout comme la France qui appelle au dialogue, la ligue arabe a appelé le Maroc et l’Algérie à la retenue et à tout mettre en œuvre pour éviter une nouvelle escalade.