Relations sino-togolaises: Pékin va articuler son appui autour de la feuille de route de Faure Gnassingbé

La Chine s’est engagée à consentir son appui autour de la nouvelle feuille de route du gouvernement togolais. L’objectif est de parvenir à consolider les progrès réalisés, notamment en termes d’échanges commerciaux entre les deux pays.

La Commission mixte de coopération économique, commerciale et technique entre la Chine et le Togo a tenu, lundi, sa deuxième session. Les travaux, co-présidés en visioconférence par la Secrétaire Générale de la Présidence de la République, Sandra Ablamba Johnson, et Qian Keming, Vice-ministre chinois du Commerce, ont surtout porté sur une revue de la coopération bilatérale et la prise de nouveaux engagements.

“Il est indéniable que l’état de la mise en œuvre des engagements des deux parties est globalement satisfaisant. D’importantes réalisations ont été également enregistrées dans divers domaines de coopération, notamment l’eau, l’éducation, la santé, l’agriculture, les travaux publics, les transports, la communication, l’économie numérique, le commerce, les infrastructures administratives et des sports”, a relevé la ministre, citée par la présidence togolaise.

En effet, depuis la création, en 2008, de cette commission, de nombreux progrès ont été réalisés, notamment en termes d’échanges commerciaux. Des efforts que Pékin entend consolider, en articulant son appui autour de la nouvelle feuille de route gouvernementale, qui fait la part belle à de nombreux secteurs : santé, infrastructures, énergies, digital, commerce, investissements, entre autres. “La chine est disposée à apporter plus d’assistance à la partie togolaise dans la mesure de son possible et suivant la faisabilité et la maturation des projets avancés”, a d’ailleurs déclaré Qian Keming.