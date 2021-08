RDC: le gouvernement en guerre contre la nouvelle drogue, dénommée « Bombé »

Dans le cadre de la lutte contre le trafic et l’usage de stupéfiants, les officiers de police ont arrêté des dizaines de revendeurs et de consommateurs de drogue.

La semaine dernière, la police a fait une descente à Kinshasa, la capitale de la RDC, et a interpellé près de 100 personnes ; pour cause, la consommation d’une nouvelle drogue populaire connue sous le nom de « Bombé ».

Fabriquée en partie avec des résidus de pots d’échappement de voitures, cette drogue est un fléau que le président Félix Tshisekedi tente de bannir. La semaine dernière, le Président de la RDC a émis une demande d’action à l’endroit de la population, notamment les trafiquants et les consommateurs. Quant au gouverneur de Kinshasa, il est temps de taper du poing sur la table. « L’usage de la drogue est à l’origine de beaucoup de maux, est l’origine même de l’insécurité ici dans la ville. Et pour les dealers, ceux qui vendent, ceux qui font le commerce de cette drogue qu’on appelle bombé et cocaïne, eux, je pense qu’on va voir leur cas, ils iront faire les champs à Kanyama Kasese. », a déclaré Gentiny Ngobila, Gouverneur de la ville de Kinshasa.

La brigade criminelle a également saisi des stocks de cocaïne, d’héroïne, de cannabis, de pipes, ainsi que ces petits sacs de poudre composée de « bombé », un mélange de poussière, extraite de pièces de voiture, et de produits pharmaceutiques. Parmi les personnes arrêtées, seules 20 ont été accusées par la police, de stocker ou de vendre de la drogue. Certains d’entre elles feront l’objet de poursuites judiciaires, d’autres seront envoyées dans un centre du sud-est de la RDC, où les jeunes délinquants sont mis au travail dans les champs.