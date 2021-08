RDC: deux civils tués dans une nouvelle attaque dans la province de l’Ituri

Au moins deux personnes ont trouvé la mort, ce samedi, dans une nouvelle attaque des combattants du groupe rebelle CODECO. Le drame s’est produit à Awu en Chefferie des Panduru, dans la province de l’Ituri, dans le nord-est de la RDC.

La province de l’Ituri dans le nord-est de la RDC a été, ce samedi, le théâtre d’une nouvelle incursion des miliciens CODECO. Deux civils ont été tués dans cette nouvelle descente des hommes de ce groupe rebelle dans le village Awu en Chefferie des Panduru. L’information est confirmée par Patrice Ufoyuru, coordonnateur territorial de l’Asbl, Société civile des avocats de la population (SOCAP) Mahagi, qui précise que les assaillants ont également pillé les biens des habitants.

« C’est vers 2 heures du matin de ce samedi 28 août que les éléments des FARDC ont repris le contrôle de la zone, après avoir repoussé ces rebelles. Ils ont tué 2 personnes par balle et pillé copieusement les biens matériels et argent. La population a passé sa nuit dans la brousse. C’est grâce à l’intervention militaire que vers 2h00 du matin, la situation est reprise sous contrôle », a-t-il déclaré. Et d’ajouter: « Bravo et courage à nos vaillants militaires déterminés à restaurer l’autorité de l’Etat et garantir la paix et la sécurité des personnes et leurs biens. Il y a urgence de renforcement des FARDC à Awu ».

Cette attaque intervient alors que, vendredi, une autre attaque attribuée à des hommes armés de la CODECO a été avortée à Awu, dans le groupement Ngote en Chefferie des Panduru. Les assaillants auraient fait incursion dans le village aux environs de 22 heures, mais ils ont été repoussés par la résistance locale.

Le même jour, une autre attaque perpétrée à Béni par des membres de l’ADF, un groupe rebelle actif dans la partie est de la RDC, a fait 19 personnes tuées et plusieurs dégâts matériels. Les victimes ont été tuées par « armes blanches et à feu », et leurs maisons ont été incendiées par les assaillants.