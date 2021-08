Qualif Coupe du monde: Liverpool bloque Mohamed Salah, l’Egypte saisit la FIFA

Liverpool refuse de libérer son attaquant Mohamed Salah en vue des prochaines rencontres éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a annoncé la Fédération égyptienne de football, qui compte saisir la FIFA pour obtenir gain de cause.

A l’instar d’autres pays d’Afrique, l’Egypte va disputer en septembre prochain, deux rencontres, face à l’Angola et au Gabon dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Deux grands rendez-vous pour les Pharaons qui pourraient faire sans leur attaquant vedette, Mohamed Salah. Le joueur est, en effet, bloqué par son club de Liverpool qui refuse de le libérer pour honorer cette tâche nationale.

Dans un communiqué publié par la Fédération égyptienne, les Reds avancent comme raison, la période de quarantaine que devra respecter l’ancien joueur de Chelsea à son retour en sélection. « Liverpool fait référence aux restrictions gouvernementales en Angleterre pour faire face à l’épidémie du coronavirus, qui place les rapatriés de certains pays en isolement sanitaire obligatoire pendant une période de dix jours à leur retour en Angleterre. Dans sa lettre, le club anglais a également exprimé son espoir que la Fédération égyptienne comprenne qu’elle y était contrainte, face au joueur soumis à une quarantaine pendant cette période. Il est à noter que le Liverpool FC a pris la même position avec un certain nombre de ses joueurs étrangers », peut-on lire dans le communiqué de l’EFA.

Une décision qui tombe comme un coup de massue sur la tête des Égyptiens, déjà confrontés à ce dilemme lors des éliminatoires de la CAN 2021. Mais l’EFA ne compte ne pas s’opposer à cette décision du club anglais et annonce saisir la FIFA pour obtenir gain de cause.