PSG: Lionel Messi revient à Barcelone (vidéo)

Non convoqué pour le match PSG-Brest de ce vendredi, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1, Lionel Messi, nouveau joueur parisien, a profité de l’occasion pour revenir à Barcelone avec sa famille.

Déjà nostalgique de son ancienne ville? Une semaine seulement après son départ du Barça, Lionel Messi revient à Barcelone. La star argentine, qui a signé cet été un contrat de deux ans avec le PSG, a été aperçue ce vendredi dans les rues de la Catalogne avec sa famille, comme le signale le quotidien catalan Sport confirmé par Mundo Deportivo qui précise que le couple Messi devrait passer le weekend dans la ville espagnole.

https://www.instagram.com/p/CSzi5GWgWV-/?utm_medium=copy_link

En fait, le sextuple Ballon d’or, non convoqué pour le déplacement de son équipe à Brest dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1, en a profité pour s’offrir un petit détour en Espagne. Il faut rappeler que Neymar n’est pas non plus sur la liste du PSG pour affronter Brest. Celui-ci a rejoint l’escapade de son ami.