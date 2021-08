PSG: les dernières nouvelles sur le futur transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid

Annoncé au Real Madrid, qui a déjà fait deux offres pour s’attacher les services du buteur français, Kylian Mbappé est toujours au PSG. Le natif de Bondy pourrait le rester pour plusieurs jours encore, voire des mois.

Après Lionel Messi, puis dernièrement Cristiano Ronaldo, qui s’est engagé avec Manchester United, Kylian Mbappé va-t-il aussi changer de club cet été? Le joueur de 22 ans, en fin de contrat en juin 2022 avec le PSG, a déjà annoncé à ses dirigeants qu’il ne veut plus poursuivre l’aventure avec les Rouges et Bleus. Et le Real Madrid, qui est donné comme future destination du champion du monde 2018, a déjà fait deux offres aux Parisiens pour tenter de recruter le natif de Bondy.

Le club merengue a, en effet, formulé une première offre de 160 millions d’euros, rejetée par le PSG, avant de l’augmenter à 170 millions, plus 10 millions de bonus. Une seconde offensive madrilène qui aurait satisfait l’état-major parisien, selon la presse espagnole, qui précise que le transfert du Français chez le géant de la Liga est désormais imminente. Sauf qu’à l’heure actuelle, rien n’a bougé.

« Rien n’a changé par rapport aux deux derniers jours »

En effet, d’après les dires de Leonardo, le dossier Mbappé n’a pas bougé depuis mercredi dernier. « La seule chose que je peux dire, c’est que rien n’a changé par rapport aux deux derniers jours. C’est la même situation », a lancé, au micro d’El Chiringuito, le directeur sportif du PSG. Une déclaration qui va dans le sens de celle effectuée par Nasser Al-Khelaifi après le tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi.

Pour Bruno Salomon, le PSG n’a nullement l’intention de retenir son attaquant, qui sera libre dans moins d’un an. Pour lui, les sociétaires de Ligue 1 attendent seulement une meilleure offre de la part du Real pour lâcher définitivement Mbappé. « Si je comprends la sortie de Leonardo, on est toujours sur la même situation depuis 48 heures : l’offre a changé mais elle est toujours insuffisante, donc rien ne bouge… Et, selon nos infos, à 19h, ce vendredi, toujours aucune discussion, ni négo entre les deux clubs », précise, sur Twitter, le journaliste de France Bleu Paris, qui pense donc que Mbappé est encore loin du Real Madrid.