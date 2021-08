PSG: la grosse déclaration de Mbappé sur Haaland

Impressionnant, balle au pied malgré son jeune âge, Erling Haaland affole depuis quelques années les compteurs en Europe, où il est considéré comme un grand successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Des performances qui ne laissent pas indifférent, l’attaquant du PSG, qui s’est prononcé sur les prouesses du buteur norvégien.

Considérés comme les deux futurs meilleurs joueurs au monde, les attaquants du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain, Erling Håland et Kylian Mbappé, impressionnent depuis quelques années par leur précocité incroyable. Souvent comparé au Français, l’international norvégien ne cesse de surprendre avec des statistiques hors du commun : 62 buts en 63 matchs avec le BVB.

Des performances qui n’ont pas laissé indifférent, l’attaquant du PSG qui s’est exprimé sur son cas dans les colonnes d’Esquire. « C’est sa deuxième année, nous apprenons à le connaître. C’est le début pour lui. Je suis content pour lui, pour ce qu’il fait », a-t-il sobrement indiqué lors de son entretien avec le célèbre magazine américain.

Un entretien qui a d’ailleurs fait grand bruit dans la presse, tant française qu’espagnole. Et pour cause, le joueur de 23 a déclaré que le championnat français n’est pas très relevé alors que les médias insistent sur le fait que la star parisienne a déjà pris sa décision de quitter le club français pour un championnat plus compétitif, où il pourra prétendre au ballon d’or.