PDF de « Bris de silence » sur la toile: Angela Kpeidja accuse Jasmin Guézo

Dans une publication postée sur sa page Facebook, ce vendredi 27 août 2021, Angela Kpeidja évoque comment la version PDF « non homologuée » de « Bris de silence » s’est retrouvée sur les réseaux sociaux. La journaliste accuse ouvertement Jasmin Ahossin Guézo.

On en sait désormais un peu plus sur l’auteur présumé de la diffusion sur les réseaux sociaux de la version « non homologuée » de « Bris de silence » de la journaliste Angela Kpeidja. Dans un post sur Facebook, elle a indiqué avoir reçu des coups depuis la publication de son livre. Le 1er coup venait selon elle de dame Madina O. et le second de Jasmin Ahossin Guézo.

Le 1er coup est venu d’une Dame Madina Omotosho qui publie un texte carrément à l’opposé du contenu de l’ouvrage avec une affiche tronquée de Bris de Silence. Elle venait non seulement d’écorner mon image mais aussi elle a porté atteinte à un bien intellectuel. Le pire c’est lorsque les éditions abcd de Sieur Jasmin Ahossin GUEZO décide d’offrir aux réseaux sociaux, une version PDF non officiel de mon ouvrage. Angela Kpeidja

Selon les dires d’Angela Kpeidja, l’accusé aurait reconnu avoir partagé la version PDF non officiel avec des proches. « Il affirme avoir partagé depuis le début de la collaboration le contenu avec des proches à lui sans mon consentement », a-t-elle indiqué. Il faut signaler que le dossier est déjà porté devant la justice et suit son cours.