Patrice Talon « a droit encore à un autre mandat », l’ex-opposant Bertin Koovi

Bertin Koovi, l’ex-opposant au régime de Patrice Talon a répondu, samedi 20 aout dernier, à ses détracteurs et aussi à qui ceux critiquent Richard Boni Ouorou. « On peut ne pas aimer Talon, mais il a réussi au-delà de tout entendement » a déclaré, dans un live Facebook, celui qui se fait désormais appeler, Chabi Woure Boukoukpin.

Le promoteur de l’économie fondamentaliste, Bertin Koovi puisque c’est de lui qu’il s’agit, a rompu définitivement les amarres avec l’opposition au régime de la rupture. L’homme, blanchi par la justice, qui a déjà annoncé son appartenance au parti Bloc Républicain a répondu à ses détracteurs à dans un live Facebook, samedi 20 aout dernier.

« En politique, il n’y a pas d’ennemi pour toujours. C’est ce que vous ne comprenez pas. Si moi, Koovi, j’ai pu rentrer. Je n’ai rien négocié avant de rentrer au Bénin. » a affirmé celui qui avait été inculpé pour « incitation à la haine et à la violence », mais que la même justice vient de blanchir. « Faites la paix. Faites profil bas et qu’on demande pardon à la République. Qu’on touche le cœur du Président pour qu’on libère les pauvres qui sont en prison. Si non, ils vont pousser des poils au niveau de l’anus en prison. » a continué le Président de l’Alliance Iroko, bien connu sur les réseaux sociaux à travers ses nombreux messages audios, prédictions et “menaces” à l’encontre du régime de Patrice Talon.

« On peut ne pas aimer Talon, mais il a réussi au-delà de tout entendement. Quand les Klébés [ sorte de larbins utilisés par le pouvoir pour des fins de propagande, ndlr] disaient qu’il a fait en 5 ans ce que les autres ont mis 50 ans à faire, j’ai toujours critiqué. Mais, je veux leur donner raison aujourd’hui. Oui, en 5 ans, il a fait plus que ce qu’on a vu depuis 60 ans. » a fait savoir Bertin Koovi. Et de préciser : « Je ne dis pas qu’il n’y a pas d’erreur. Il y a beaucoup d’erreurs. Il y a des choses à changer. Mais, c’est à nous de nous conformer à la nouvelle donne. Les lois ont changé. »

« Après ce mandat, je me battrai encore pour que Talon dirige encore parce qu’il a droit encore à un autre mandat. Ce mandat a commencé le 23 mai, donc c’est solde de tout ce qui a eu avant. » a affirmé le politicien de la mouvance présidentielle qui avait été reçu en audience, mardi 6 avril dernier, par le Président Patrice Talon au Palais de la Marina. « Il y a eu non-lieu guidjo. Et je bois la Béninoise et je tète la Béninoise. » a conclu le président de l’Alliance Iroko qui s’est montré on ne peut plus dithyrambique du pouvoir patrice talon, à travers sa vidéo.