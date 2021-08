Nigéria: libération de 15 étudiants kidnappés au nord du pays

Le président de la section de l’État de Kaduna de l’Association chrétienne du Nigeria (CAN), le révérend Joseph Hayab, a confirmé ce dimanche matin, la libération de 15 étudiants par des bandits dans l’Etat de Kaduna, au nord du Nigéria.

Au petit matin du lundi 5 juillet, des bandits ont pris d’assaut l’école située à Damishi le long de l’autoroute Kaduna – Kachia, dans la zone du gouvernement local de Chikun. Au total, 121 étudiants ont été enlevés par les assaillants. Vingt jours plus tard, ils ont libéré 28 des étudiants en contrepartie d’une rançon estimée à 50 millions de nairas.

Des jours après, les bandits ont fait une autre demande de 80 millions de nairas pour libérer les 80 étudiants qui restent en captivité. Selon nos sources, une somme non précisée a été payée pour la libération de 15 étudiants. C’est donc ce qui justifie la libération des 15 étudiants par les bandits ce dimanche matin. La police a d’ailleurs confirmé qu’une quinzaine d’étudiants ont été libérés ce dimanche.

Buhari s’engage à sortir le Nigéria de la crise sécuritaire

L’Etat de Kaduna et particulièrement la région nord du Nigéria fait face à des actes criminels et des agressions les plus inhumaines. Les enlèvements sont légions dans un climat couramment tourmenté par les attaques de la secte islamiste Boko Haram qui ne cesse d’étendre ses tentacules dans le pays. Jeudi, le président Muhammadu Buhari a tenu une réunion avec les principaux chefs de la Sécurité.

Il a été question de faire le point de la situation sécuritaire au président qui est rentré au pays, après un voyage au Royaume Uni. Satisfait des avancées des forces de défense nigérianes dans la lutte contre le terrorisme, le président Buhari s’est engagé à faire tout ce qui est de son pouvoir, afin de sortir le Nigéria de la crise sécuritaire avant la fin de son mandat. Le chef de l’Etat a également appelé les forces de défense et de sécurité du Nigéria à se surpasser dans les efforts pour gagner la bataille contre le terrorisme.