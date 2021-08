Mondial Beach Soccer : le Sénégal tombe en demi-finale contre le Japon

Le Sénégal défiait le Japon, ce samedi, en demi-finale du Mondial de Beach Soccer, qui se déroule en Russie. Et les Lions de la Téranga se sont inclinés sur le score de 5-2.

Fin d’aventure pour le Sénégal au Mondial de Beach Soccer, qui se déroule en Russie. Qualifiés pour les demi-finales du tournoi pour la première fois de leur histoire, les Lions de la Téranga ne dépasseront pas cette étape. Les Sénégalais se sont inclinés, ce samedi, face au Japon (5-2).

Face à une équipe nippone réaliste, les poulains de Ngalla Sylla n’ont jamais réussi à imposer leur jeu. Auteurs de nombreuses maladresses offensives, notamment le portier et capitaine, Alfseyni Ndiaye, les Sénégalais n’ont pu renverser des Japonais combatifs qui ont dominé les débats.

A 1-1 dans le premiers tiers, la bande à Raoul Mendy a complètement sombré dans la seconde moitié de la rencontre. Menés 2-1, les Lions ont rapidement encaissé le 3-1, puis le 4-1. Et malgré le but de Pape Mar Boye, qui a redonné espoirs aux Africains, le miracle s’envola définitivement avec le but du 5-2, inscrit par l’ogre japonais en fin de partie.

Le Sénégal s’incline donc et devra remporter la petite finale pour ne pas sortir de cette compétition en terre russe. Une dernière chance pour les Sénégalais, qui affronteront la Suisse, perdante de l’autre demi-finale face à la Russie, pays organisateur 5-4 tab (5-5 ap).