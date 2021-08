Mondial Beach Soccer : le Sénégal renverse le Portugal et file en quart de finale (vidéo)

Le Sénégal s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de Beach Soccer, qui se déroule en Russie, après sa victoire contre le Portugal (5-3), dimanche, à l’occasion de la deuxième journée de phase de groupe.

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal disputera les quarts de finale du Mondial Beach Soccer 2021, qui se déroule en Russie. Les Lions de la Téranga se sont qualifiés pour le second tour après leur victoire éclatante contre le Portugal (5-3), dimanche, à l’occasion de la deuxième journée de phase de groupe.

Bourreaux de l’Uruguay (6-1) en première journée, les Sénégalais ont, en effet, encharné face aux Portugais, tenants du titre, au terme d’un match à rebondissement. Menés au score à deux reprises, les sextuples vainqueurs de la CAN se sont remis à leur talisman, Raoul Mendy, qui, comme à son habitude, a fait le boulot. Auteur d’un triplé face aux Uruguayens, le buteur sénégalais a remis ça, alors qu’il avait appris le décès de sa mère la veille. Une belle prestation que le joueur a dédié à sa mère en brandissant un t-shirt «RIP maman», après sa démonstration de force.

«Tout le mérite revient aux joueurs, aux dirigeants et à tout le staff technique. Chapeau à Raoul. Aujourd’hui, ce n’était pas du tout évident, après avoir reçu cette mauvaise nouvelle. Il fallait jouer jusqu’au bout pour gagner ce match et au moins contribuer à atténuer sa douleur. Cette belle victoire, on la dédie à Raoul, vraiment il le mérite», a encensé le sélectionneur, Ngalla Sylla.

Autre représentant africain dans cette compétition, le Mozambique qui a lourdement chuté face à l’Espagne (8-4) en première journée, est éliminé du tournoi après sa deuxième défaite face au Tahiti (8-7), lundi soir.

Le résumé du match du Sénégal vs Portugal en vidéo