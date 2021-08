Mercato : l’Olympique Lyonnais s’offre Shaquiri (officiel)

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce lundi la signature de l’international suisse, Xherdan Shaqiri, en provenance de Liverpool..

C’est sans doute le plus gros coup de l’été pour l’Olympique Lyonnais. Les Gones viennent en effet d’annoncer le transfert du milieu de terrain suisse, Xherdan Shaqiri, en provenance de Liverpool. Le joueur de 29 ans qui s’est engagé pour trois ans est lié avec le club du Rhône jusqu’au 30 juin 2024. Le montant de l’opération est évalué à 6 millions d’euros plus 5 millions de bonus. «Après avoir satisfait à la visite médicale effectuée aujourd’hui à Lyon, Xherdan Shaqiri a signé un contrat de 3 ans avec l’Olympique Lyonnais, soit jusqu’au 30 juin 2024», a indiqué l’Olympique Lyonnais dans un communiqué publié ce lundi sur ses comptes sociaux.

C’est la troisième recrue de l’été pour les Gones après Damien Da Silva, Henrique et Emerson Palmieri. Un renfort qui vient compléter l’effectif des Lyonnais en peine en Ligue 1 en ce début de saison avec rencontres sans aucune victoire. «Xherdan Shaqiri vient compléter un milieu de terrain déjà expérimenté par la présence de joueurs internationaux A et Espoirs. Son arrivée, après celle du double champion d’Europe en titre, Emerson confirme que l’Olympique Lyonnais se donne les moyens, malgré un début de championnat difficile, de réaliser une grande saison en Ligue 1 et en Europa League qui demeure également un objectif», ajoute le club français.

Très peu utilisé à Liverpool, la saison dernière avec seulement 22 matchs disputés, Xherdan Shaqiri retrouve un club où il est considéré comme l’un des plus grands expérimentés de la boite. Une bonne chose pour le Suisse qui ne souhaitait qu’avoir du temps de jeu, lui qui sort d’un Euro assez réussi avec la Nati, éliminé en quart de finale par l’Espagne.