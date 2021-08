Mercato: l’émouvant message d’adieu de Cristiano Ronaldo à la Juventus, après sa signature à Manchester United

Cristiano Ronaldo s’est tourné vers les réseaux sociaux pour publier un message d’adieu émotionnel aux supporters de la Juventus, après son départ du club italien pour l’Angleterre, où il s’est engagé avec Manchester United.

Sous réserve d’une visite médicale et d’un contrat définitif, Cristiano Ronaldo est un joueur de Manchester United. Le Portugais s’est engagé avec le club mancunien, qui a trouvé un accord avec la Juventus pour le rapatrier en Angleterre, douze ans après son départ de l’écurie anglaise.

Le quintuple Ballon, qui est depuis au Portugal après son départ de la Juve, a posté sur les réseaux sociaux un message d’adieu aux supporters de la Vieille Dame. Sur Instagram, Ronaldo a posté une vidéo de certains de ses moments les plus mémorables sous les couleurs de la Juventus, accompagnée d’un message.

«Aujourd’hui, je pars d’un club incroyable, le plus grand d’Italie et sûrement l’un des plus grands d’Europe. J’ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j’aimerai toujours la ville de Turin jusqu’à mes derniers jours. Les ‘tifosi bianconeri’ m’ont toujours respecté et j’ai essayé de remercier ce respect, en me battant pour eux à chaque match, chaque saison, chaque compétition. En fin de compte, nous pouvons tous regarder en arrière et réaliser que nous avons réalisé de grandes choses, pas tout ce que nous voulions, mais nous avons quand même écrit une très belle histoire ensemble », a-t-il écrit.

https://www.instagram.com/p/CTFb3x2DF44/

Débarqué à la Juventus en 2018, Cristiano Ronaldo avait confié à son club qu’il ne poursuivrait pas l’aventure avec le club juve. Après avoir fait ses adieux à ses coéquipiers, ce matin, et quitté Turin, comme filmé par Goal Italia, le joueur de 36 ans pris son jet privé pour l’Angleterre, où il devrait signer à Manchester City. Une opération qui a finalement capoté, les Skyblues ayant décidé de se retirer des négociations. Ce que l’autre club de Manchester n’a pas imité et a raflé celui qui a dominé le championnat anglais entre 2003 et 2009.