Mercato – Le Real Madrid lance un «ultimatum» au PSG pour Mbappé (média)

Le Real Madrid a lancé un ultimatum de 48 heures au PSG pour le transfert de Kylian Mbappé chez les Madrilènes, selon les informations de Le Parisien, alors que le club merengue a formulé dernièrement une nouvelle offre de 180 millions d’euros pour s’offrir le buteur français.

Le Real Madrid met la pression sur le PSG dans le dossier Kylian Mbappé. Alors que la presse européenne annonçait l’opération presque bouclée, avec une deuxième offre de 180 millions d’euros du club madrilène, pour tenter de recruter le Français, le dossier n’a toujours pas bougé. Si les négociations entre les deux parties ont déjà démarré, rien de concret n’a jusqu’ici sorti de ces pourparlers. Or, le mercato estival ferme ses portes le 31 août prochain.

D’après les dires de Leonardo, le directeur sportif du PSG, le dossier Mbappé n’a pas bougé depuis mercredi dernier. « La seule chose que je peux dire, c’est que rien n’a changé par rapport aux deux derniers jours. C’est la même situation », a lancé, au micro d’El Chiringuito, le directeur sportif du PSG. Une déclaration qui va dans le sens de celle effectuée par Nasser Al-Khelaifi après le tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi.

Selon plusieurs médias, les dirigeants franciliens n’envisagent pas de libérer leur attaquant, à moins qu’une offre de 200 millions d’euros soit déposée sur la table. Une position qui ralentit la finalisation du deal et pourrait même entraîner la fin des négociations, surtout que le président merengue, Florentino Pérez, n’écarte plus la possibilité d’attendre janvier prochain pour négocier directement avec le joueur de 2022. Mais, en attendant, la Casa Blanca tente un dernier coup de pression pour accélérer le processus.

Le Real Madrid pousse le PSG dans ses derniers retranchements

En effet, selon les informations du journal Le Parisien, les hautes sphères madrilènes auraient fixé un ultimatum au Paris SG pour la finalisation de l’opération Mbappé ! Concrètement, le Real Madrid souhaiterait boucler le transfert du génie français, ce samedi ou dimanche. Dans le cas contraire, le Real Madrid stoppera les discussions. A Madrid, on ne tolère pas l’attitude parisienne et on a sérieusement l’impression que le duo Leonardo Al-Khelaifi joue la montre.

Alors que dans moins d’un an, Mbappé, qui a toujours traîné les pas pour ne pas prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2022, sera libre de tout engagement, le PSG va-t-il céder à la menace madrilène ou tout simplement garder son attaquant, au risque de le voir partir gratuitement à la fin de la saison prochaine? En tout cas, on sera fixé, d’ici mardi à minuit, date de fermeture du marché des transferts en France.